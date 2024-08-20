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Вчера, 13:10

Суд обязал «Уральские локомотивы» выплатить получившей травму работнице 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. Свердловский областной суд обязал руководство «Уральских локомотивов» (Верхняя Пышма) выплатить 1 млн руб. в качестве компенсации маляру, которая в 2020 году получила травму на предприятии. Женщина получила сильные ожоги в ходе выполнения лакокрасочных работ из-за воспламенения обезжиривателя.

Согласно результатам расследования, несчастный случай произошел из-за нарушения работодателем требований охраны труда, ненадлежащего состояния рабочих мест, организационных недостатков и отсутствия у сотрудников средств индивидуальной защиты.

Верхнепышминский городской суд взыскал с ООО «Уральские локомотивы» компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. руб. Областной суд увеличил ее размер до 1 млн руб.
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