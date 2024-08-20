Суд обязал «Уральские локомотивы» выплатить получившей травму работнице 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. В Екатеринбурге суд обязал предприятие выплатить 600 тыс. руб. работнице за полученную ...16.02.2024 Суд обязал компанию «Библио-Глобус Туроператор» выплатить пострадавшей на отдыхе жительнице Нижней Туры около 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Свердловский областной суд обязал ООО «Библио-Глобус Туроператор» выплатить туристке, ...27.09.2021 Свердловский областной суд обязал УК «Уралэкспо-НТ» выплатить пожилой тагильчанке компенсацию морального вреда за падение на скользком тротуаре
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Свердловский областной суд подтвердил решение своих коллег из Тагилстроевского ...23.07.2019 Облсуд увеличил компенсацию морального вреда бывшему сотруднику «Уральских локомотивов» до 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. Свердловский областной суд увеличил компенсацию морального вреда бывшему работнику ...20.03.2018 Работник предприятия УГМК в Ревде взыскал с работодателя 270 тыс. рублей за травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2018. Работник ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (входит в УГМК) через суд взыскал с ...