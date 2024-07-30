ЦБ повысил имущественный ценз для присвоения статуса квалифицированного инвестора до 12 млн рублей

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Центробанк предложил повысить имущественный ценз для квалифицированных инвесторов до 12 млн рублей с 2025 года

УрБК, Москва, 24.01.2024. ЦБ РФ предложил повысить имущественные требования для признания инвестора квалифицированным с ...

Брокеры предложили Банку России повременить с ужесточением требований для квалифицированных инвесторов

УрБК, Москва, 11.08.2023. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась в Банк России с ...

Банк России временно ограничит доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным акциям

Банк России временно закроет доступ к иностранным акциям для неквалифицированных инвесторов. Об этом заявил глава ...

Банк России временно ограничит доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным акциям

УрБК, Москва, 20.07.2022. Банк России временно закроет доступ к иностранным акциям для неквалифицированных инвесторов. ...