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Вчера, 10:34

ЦБ повысил имущественный ценз для присвоения статуса квалифицированного инвестора до 12 млн рублей

УрБК, Москва, 31.01.2025. Банк России повысил имущественный ценз для присвоения статуса квалифицированного инвестора с 6 млн до 12 млн руб., а с 1 января 2026 года этот порог планируют повысить до 24 млн руб., сообщает пресс-служба регулятора.

Предполагается, что эта инициатива поможет сократить число случаев, когда люди получают статус квалифицированного инвестора, не осознавая рисков, связанных со сложными финансовыми инструментами. Центробанк намерен увеличить долю инвесторов, которые принимают осознанные решения при совершении сделок.

Ранее сообщалось, что в декабре оборот торгов на рынках Московской биржи вырос на 14% по сравнению с предыдущим месяцем.
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