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Вчера, 16:45

Центробанк предложил повысить имущественный ценз для квалифицированных инвесторов до 12 млн рублей с 2025 года

УрБК, Москва, 24.01.2024. ЦБ РФ предложил повысить имущественные требования для признания инвестора квалифицированным с 6 млн руб. до 12 млн руб. в 2025 году и до 24 млн руб. с 2026 года. Об этом пишет агентство «Прайм», ознакомившееся с запиской к проекту документа.

«Проектом предусмотрено, что размер имущественных требований с 1 января 2025 года составит 12 млн руб., а с 1 января 2026 года — 24 млн руб.», — говорится в записке.

Под имущественным цензом, необходимым для признания инвестора квалифицированным, подразумевается минимальный объем имущества, ценных бумаг «и (или) минимального размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица», совокупная стоимость которых в настоящее время должна быть не менее 6 млн руб., а в будущем ЦБ предлагает повышать этот порог.

Повышение необходимо, в частности, для приведения размера имущественных требований в соответствие с накопленной инфляцией, пояснили в Центробанке.
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