На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали говядина и творог

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. С 20 по 27 января в Свердловской области сильнее всего подешевели свежие огурцы (на 2,13%, до 279,26 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата.



Кроме того, за отчетный период в регионе снизилась цена свежих помидоров (на 1,59%, до руб. за кг), картофеля (на 1,58%, до 51,22 руб. за кг) и поваренной соли (на 1,56%, до 17,26 руб. за кг).



При этом выросла стоимость говядины (на 2,24%, до 634 руб. за кг), творога (на 2,16%, до 493,49 руб. за кг), маргарина (на 1,68%, до 271,31 руб. за кг), черного байхового чая (на 1,58%, до 1 262,15 руб. за кг), свеклы (на 1,16%, до 47,03 руб. за кг) и свинины (на 1,15%, до 383, 37 руб. за кг).