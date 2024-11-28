На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали говядина и творог

С 18 по 25 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 16,09%, до 193,52 руб. за кг), ...21.11.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
С 11 по 18 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 9,43%, до 166,32 руб. за кг), ...21.11.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. С 11 по 18 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы ...14.07.2022 За неделю в Свердловской области сильнее всего подорожали огурцы
В Свердловской области за период с 1 по 8 июля сильнее всего подорожали огурцы, соль и конфеты. Стоимость свежих ...14.07.2022 За неделю в Свердловской области сильнее всего подорожали огурцы
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2022. В Свердловской области за период с 1 по 8 июля сильнее всего подорожали огурцы, соль и ...