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МЧС предупредило свердловчан о рисках схода снега с крыш из-за потепления

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. В Свердловской области 1 и 2 февраля синоптики прогнозируют потепление до +3 градусов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.

Уточняется, что потепление увеличивает вероятность схода снега с крыш зданий и падения сосулек.

Ведомство рекомендует свердловчанам организовать уборку снега с крыш своих домов, а также соблюдать правила безопасности, находясь возле зданий со скатными крышами.
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