МЧС предупредило свердловчан о рисках схода снега с крыш из-за потепления

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. В Свердловской области 1 и 2 февраля синоптики прогнозируют потепление до +3 градусов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.



Уточняется, что потепление увеличивает вероятность схода снега с крыш зданий и падения сосулек.



Ведомство рекомендует свердловчанам организовать уборку снега с крыш своих домов, а также соблюдать правила безопасности, находясь возле зданий со скатными крышами.