МЧС предупредило свердловчан о рисках схода снега с крыш из-за потепления

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2022. ГУ МЧС России по Свердловской области предупреждает жителей региона об опасности схода ...18.03.2013 Управляющим компаниям и ТСЖ Екатеринбурга напомнили про уборку снега и сосулек
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2013. Управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и жилищным кооперативам ...07.02.2011 ООО «Центр-НТ», ООО «Теплотехник-НТ» и ООО «Управляющая компания Ленинского района» уличены в некачественной уборке наледи с крыш зданий
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2011. Прокуратурой Ленинского района Нижнего Тагила завершена проверка исполнения ...26.01.2011 Прокуратура требует от ООО «УК «РЭМП-Эльмаш» и УК «ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» очистить крыши обслуживаемых домов от снега и наледи
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2011. Прокуратурой Орджоникидзевского района Екатеринбурга приняты меры реагирования к двум ...17.01.2011 В Свердловской области пройдет прокурорская проверка качества уборки снега и сосулек с крыш домов
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2011. Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам регионов организовать проверки ...