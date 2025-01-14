В Первоуральске передали в суд дело о хищении руководителем управляющей компании 18 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. Прокуратура передала в суд дело о хищении руководителем управляющей компании из Первоуральска свыше 18,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемая инициировала переводы денежных средств на свои личные счета и счета подконтрольных ей предпринимателей. Перечисления проходили под видом возмещения расходов на закупку товарно-материальных ценностей у ИП для выполнения обязанностей по управлению домами, а также как оплата несуществующих долгов.



Дело передали в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.