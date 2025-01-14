В Первоуральске передали в суд дело о хищении руководителем управляющей компании 18 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Прокуратура города Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по делу о ...24.05.2022 Жителя Нижнего Тагила обвиняют в хищении более 6 млн рублей под видом оказания строительных услуг
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. Жителя Нижнего Тагила обвиняют в хищении свыше 6,1 млн руб. под видом под видом ...25.05.2020 В суд Екатеринбурга передано уголовное дело о хищении более 1 млн рублей со счета клиента банка
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2020. В Ленинский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело о хищении более 1 млн ...02.07.2018 Гендиректор нижнетагильской УК «ВостокЗападТ» предстанет перед судом за невыплату зарплаты
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. В суд направлено уголовное дело в отношении гендиректора нижнетагильской управляющей ...08.06.2015 Свердловчанин обвиняется в хищении 64 млн рублей путем создания финансовой пирамиды
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2015. Прокуратура Свердловской области инициировала уголовное дело в отношении 52-летнего ...