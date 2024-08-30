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Каждая десятая вакансия в УрФО подходит для студентов

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. В Уральском федеральном округе каждая десятая вакансия подходит для молодых специалистов. За год в УрФО было размещено 33,3 тыс. предложений о работе для студентов. В целом по стране было открыто более 144 тыс. таких вакансий (12,5% от общего числа вакансий), сообщают аналитики hh.ru.

Количество вакансий для студентов РФ за последние два года значительно выросло. За два года доля выросла более чем в два раза — с 6% до 12,5%. По итогам 2024 года лидером по вакансиям для студентов и молодежи стал Центральный ФО (19%, 65,7 тыс.). Уральский ФО — на пятом месте.

Соискатели в возрасте от 14 до 24 лет продемонстрировали по итогам года достаточно высокую активность. В стране было зафиксировано более 975 тыс. активных резюме. Лидер по активности — молодежь Москвы (20% активных резюме от общего числа). Уральцы — на шестом месте (9% от всех активных резюме в стране).

Молодежь наиболее востребована в сфере административного персонала (27% от всех вакансий для молодежи). На втором месте — розничная торговля и сфера обслуживания (по 20% вакансий в каждой). На третьем — общепит/туризм и сфера логистики/доставки (по 16%). Отмечается, что стажировку студентам чаще всего предлагают в автобизнесе, ИТ-сфере, маркетинге и рекламе.

Самыми востребованными профессиями за 2024 год среди работодателей стали продавец, кассир, упаковщик заказов, курьер, официант, администратор, уборщик, кладовщик, оператор колл-центра, кухонный работник, мерчандайзер.

Чаще всего работодатели требуют от молодых соискателей высокий навык использования ПК (данное требование встречается в вакансиях 34 тыс. раз). Среди востребованных soft skills — умение работать в команде (70 тыс.) и навыки делового общения (более 44 тыс.).

Средняя предлагаемая зарплата для молодых специалистов за год выросла до 70,1 тыс. руб., что на 18,9 тыс. больше, чем в 2023 году.
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