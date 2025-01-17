В Свердловской области автомобили с пробегом за год подешевели на 9,4%

УрБК, Москва, 17.01.2025. В России средняя стоимость поддержанного автомобиля к концу 2024 года опустилась до 2 млн ...17.10.2024 Самыми популярными автомобилями на вторичном рынке Урала стали 5 моделей Lada
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. Автомобили Lada стали абсолютным лидером по популярности среди автомобилей с пробегом в ...13.03.2024 Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Екатеринбурге снизилась на 4%
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Екатеринбурге в январе-феврале 2024 года ...11.01.2024 Средняя цена на новые автомобили в Свердловской области по итогам 2023 года составила 3,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области по итогам 2023 года выросла ...11.01.2022 Продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области за год выросли на 8%
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2022. Продажи легковых автомобилей с пробегом в Свердловской области в 2021 году выросли на ...