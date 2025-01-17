В Свердловской области автомобили с пробегом за год подешевели на 9,4%

В Свердловской области автомобили с пробегом за 2024 год подешевели на 9,4%. Это следует из данных рейтинга журнала «Авто.ру».



Лидерами по снижению стоимости стали рестайлинговые Opel Corsa поколения D и Renault Logan II. Цены на эти модели упали более чем на 22%. Opel Corsa подешевел на 170 тыс. руб. (до 573 тыс. руб.), а Renault Logan — на 260 тыс. руб. (до 909 тыс. руб.). Стоимость Lada Largus снизилась на 18,5% (до 850 тыс. руб.).



Модель Geely MK Cross подешевела на 17,8% (до 305 тыс. руб.), обновленная Lada Vesta — на 17% (до 1,49 млн руб.).



Ранее сообщалось, что средний возраст легкового автомобиля с пробегом увеличился до девяти лет, а пробег приблизился к 145 тыс. км.