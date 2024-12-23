Средний размер выданных на Среднем Урале автокредитов в декабре снизился на 13,5%

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. В Свердловской области средний размер автокредитов, выданных в ноябре текущего года, ...30.01.2024 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 0,7%
УрБК, Челябинск, 30.01.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в декабре составил 1,48 млн ...29.01.2024 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в декабре автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в декабре составил 1,51 млн ...23.11.2023 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 6,8%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в октябре составил 1,53 млн руб. Это на 6,8% больше ...02.03.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 7,4%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе составил 1 млн 107 тыс. 208 руб. Это на 7,4% ...