Средний размер выданных на Среднем Урале автокредитов в декабре снизился на 13,5%

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. В Свердловской области средний размер выданных в декабре прошедшего года автокредитов составил 1,31 млн руб. Это на 13,5% меньше, чем месяцем ранее, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С таким показателем Средний Урал занял девятое место в рейтинге среди 30 российских регионов. Эксперты зафиксировали наибольший средний размер выданных автокредитов в декабре прошедшего года в Москве (1,68 млн руб.), Московской области (1,54 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,48 млн руб.), а также в Краснодарском крае (1,43 млн руб.) и Новосибирской области (1,39 млн руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, средний размер кредита на автомобиль снижается уже шестой месяц подряд. Этому способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в автокредитовании. При этом банки продолжают выдавать кредиты на покупку автомобилей заемщикам с хорошим кредитным рейтингом.