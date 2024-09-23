В Свердловской области средний размер выданных в ноябре автокредитов составил 1,34 млн рублей

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в августе 2024 года составил 1,59 млн руб. По сравнению с ...23.09.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов в августе составил 1,59 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в августе 2024 года ...29.01.2024 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в декабре автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в декабре составил 1,51 млн ...21.12.2023 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 2,6%
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в ноябре составил 1,51 млн ...24.10.2023 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 1,6%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в сентябре составил 1 млн 450 тыс. руб. Это на 1,6% меньше ...