В Свердловской области средний размер выданных в ноябре автокредитов составил 1,34 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. В Свердловской области средний размер автокредитов, выданных в ноябре текущего года, составил 1,34 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 5,5%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С таким результатом Средний Урал занял девятое место в рейтинге среди 30 регионов России. Аналитики зафиксировали наибольший средний размер выданных автокредитов в следующих регионах: Москва (1,79 млн руб.), Московская область (1,64 млн руб.), Санкт-Петербург (1,59 млн руб.), Ленинградская область (1,51 млн руб.) и ХМАО-Югра (1,46 млн руб.).



Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в течение четырех месяцев средний размер автокредита уменьшается. При этом падение показателя ускорилось после ввода в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании. Впрочем, банки продолжают выдавать кредиты клиентам с хорошей кредитной историей.