УК «Фонд Радомир» запустила акцию по списании пени с должников по услугам ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Управляющая компания «Фонд Радомир» (Екатеринбург) в новогодние выходные работала в ...24.12.2024 В УК «Фонд Радомир» рассказали о работе с должниками по коммунальным услугам
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Генеральный директор управляющей компании «Фонд Радомир» (Екатеринбург) Антон ...06.09.2024 В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» завершила работы по подготовке к отопительному сезону на 100%
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» на 100% завершила работы по подготовке к ...09.10.2013 Более 9 тыс. жителей Екатеринбурга оплатили коммунальные долги в рамках акции ООО «ЕРЦ»
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2013. Более 9 тыс. жителей Екатеринбурга оплатили коммунальные долги без штрафных санкций в ...31.08.2012 «ЕРЦ» совместно с управляющими компаниями Екатеринбурга продолжает проводить акцию «Спишем пени»
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2012. УК ЖКХ Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга предлагает своим абонентам, не ...