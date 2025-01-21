УК «Фонд Радомир» запустила акцию по списании пени с должников по услугам ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. Управляющая компания «Фонд Радомир» (Екатеринбург) запустила акцию «Спишем пени». Ей могут воспользоваться жильцы, у которых имеется задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, говорится в сообщении УК.



Управляющая компания обязуется списать 100% пеней по лицевому счету, если собственник полностью погасит имеющиеся долги и оплатит текущие платежи.



Акция проводится с 11 ноября 2024 по 10 февраля 2025. Она нацелена на ускорение погашения задолженностей жильцов перед управляющей компанией.