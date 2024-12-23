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Вчера, 10:02

В УК «Фонд Радомир» рассказали о работе с должниками по коммунальным услугам

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Генеральный директор управляющей компании «Фонд Радомир» (Екатеринбург) Антон Переславцев рассказал в интервью УрБК о работе с должниками по коммунальным услугам.

«Работа с гражданами, которые недобросовестно оплачивают коммунальные услуги, организована на постоянной основе и ведется в текущем режиме. Наша юридическая служба оформляет документы на взыскание задолженности через суд, кроме того, мы регулярно производим отключение злостных неплательщиков. Например, по данным на 1 ноября было отключено порядка 200 лицевых счетов», — подчеркнул А. Переславцев.

Он отметил, что в первую очередь организация нацелена на погашение задолженности. Поэтому специалисты УК «Фонд Радомир» консультируют собственников квартир, чтобы помочь им выйти из затруднительного положения. Так, недавно было принято решение предоставить жильцам возможность производить погашение задолженности в рассрочку. А сейчас УК проводит акции «Спишем пени»: если собственник полностью гасит сумму долга, он избавляется от необходимости уплачивать накопившиеся пени.
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