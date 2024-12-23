В УК «Фонд Радомир» рассказали о работе с должниками по коммунальным услугам

Об итогах 2024 года ИАА «УралБизнесКонсалтинг» рассказал генеральный директор управляющей компании «Фонд Радомир» Антон ...23.12.2024 Специалисты УК «Фонд Радомир» отремонтировали 1,8 тыс. кв. м крыш жилых домов
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Специалисты УК «Фонд Радомир» (Екатеринбург) в 2024 году провели ремонт 1,8 тыс. кв. м ...08.10.2024 100% домов УК «Фонд Радомир» подключены к отоплению
УрБК. Екатеринбург. 08.10.2024. Отопление подано в 100% жилых домов, находящихся на обслуживании управляющей компании ...19.09.2024 УК «Фонд Радомир» отчиталась о ходе сезонных ремонтов жилого фонда в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» подготовила все находящиеся в ее ведении ...17.09.2024 Управляющая компания «Фонд Радомир» за август обработала 2 тыс. 670 обращений жителей, в том числе поданных в аварийно-диспетчерскую службу предприятия
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. Диспетчеры управляющей компании «Фонд Радомир»» за август 2024 года получили 1345 ...