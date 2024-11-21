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На Южном Урале средний размер выданных потребкредитов в декабре составил 178,5 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 28.01.2025. Средний размер выданных в декабре 2024 года потребительских кредитов в Челябинской области составил 178,5 тыс. руб. Это на 8,8% меньше, чем в предыдущем месяце (154,7 тыс. руб.), следует из исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем Южный Урал занял четвертое место в рейтинге среди 30 российских регионов.

В целом по стране средний размер выданных потребительских кредитов в декабре составил 140,2 тыс. руб., что на 1,6% меньше, чем в ноябре (142,5 тыс. руб.).

Самое сильное снижение зафиксировано в Нижегородской области (-33,5%), в Якутии (-32,0%), Новосибирской (-30,7%) и Иркутской (-30,1%) областях, а также в Пермском крае (-29,7%), Москве (-29,3%) и Московской области (-29,1%).
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