На Южном Урале средний размер выданных потребкредитов в декабре составил 178,5 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 21.11.2024. В Челябинской области средний размер выданных потребительских кредитов в октябре этого ...01.07.2024 На Южном Урале средний размер выданных потребкредитов за месяц снизился на 3,2%
УрБК, Челябинск, 01.07.2024. Средний размер выданных в мае потребительских кредитов в Челябинской области составил ...27.01.2022 Средний размер выданных на Южном Урале ипотечных кредитов за месяц снизился на 10,8%
УрБК, Челябинск, 27.01.2022. В Челябинской области средний размер выданных в декабре 2021 года ипотечных кредитов ...19.01.2022 В Свердловской области средний размер выданных в декабре потребкредитов снизился на 11,2%
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. Средний размер выданных в декабре 2021 года потребительских кредитов в Свердловской ...04.02.2021 Средний размер выданных в декабре 2020 года потребкредитов на Южном Урале вырос на 27,5%
УрБК, Челябинск, 04.02.2021. В Челябинской области средний размер выданных в декабре 2020 года потребительских кредитов ...