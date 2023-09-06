Продажи живых новогодних елей в России за год снизились на 19%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. В Свердловской области осенью пройдет посадка 24 млн сеянцев хвойных деревьев. Работа ...

В Свердловской области для восстановления лесов высадят 24 млн сеянцев хвойных деревьев

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. В санитарно-защитной зоне Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» высадили 80 молодых ...

В санитарно-защитной зоне Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС» высадили 80 молодых деревьев

В свердловских лесничествах усилят охрану хвойных деревьев от незаконной вырубки

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Все лесничества Свердловской области должны до 15 декабря 2017 года подготовить план ...