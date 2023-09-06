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Сегодня, 09:03

Продажи живых новогодних елей в России за год снизились на 19%

УрБК, Москва, 28.01.2025. В России в предновогодние дни было продано 176,6 тыс. елей и деревьев других хвойных пород, что на 19% меньше, чем в предыдущем сезоне, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Дарья Абрамова, пишет ТАСС.

Она также сообщила, что россияне предпочитают искусственные ели.

При этом, как отмечают эксперты, приобретение живых деревьев более экологично. В отличие от искусственных деревьев, живые можно переработать и превратить во вторсырье.
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