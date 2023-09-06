Продажи живых новогодних елей в России за год снизились на 19%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. В Свердловской области осенью пройдет посадка 24 млн сеянцев хвойных деревьев. Работа ...21.10.2019 В санитарно-защитной зоне Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС» высадили 80 молодых деревьев
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. В санитарно-защитной зоне Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» высадили 80 молодых ...06.12.2017 В свердловских лесничествах усилят охрану хвойных деревьев от незаконной вырубки
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Все лесничества Свердловской области должны до 15 декабря 2017 года подготовить план ...16.11.2017 ММК выделил средства на приобретение 450 хвойных деревьев для Магнитогорска
УрБК, Магнитогорск, 16.11.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) выделил средства на приобретение 450 ...06.12.2011 Новогодние елки в аренду предлагают жителям Одессы
Одесситам предложили взять новогодние елки в аренду. Идея, направленная на сохранение деревьев в период зимних ...