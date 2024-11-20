В Свердловской области средний размер потребкредита в декабре снизился на 14%

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2024. На Среднем Урале средний размер потребительского кредита в октябре текущего года ...28.10.2024 В Свердловской области средний размер выданных в сентябре потребкредитов составил 157 тыс. рублей
Средний размер выданных в сентябре потребительских кредитов в Свердловской области составил 156,9 тыс. руб., что на ...28.10.2024 В Свердловской области средний размер выданных в сентябре потребкредитов составил 157 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2024. Средний размер выданных в сентябре потребительских кредитов в Свердловской области ...22.08.2024 На Южном Урале средний размер выданных потребкредитов в июле составил 175,3 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 22.08.2024. Средний размер выданных в июле потребительских кредитов в Челябинской области составил ...01.07.2024 На Южном Урале средний размер выданных потребкредитов за месяц снизился на 3,2%
УрБК, Челябинск, 01.07.2024. Средний размер выданных в мае потребительских кредитов в Челябинской области составил ...