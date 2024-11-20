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В Свердловской области средний размер потребкредита в декабре снизился на 14%

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. В Свердловской области средний размер потребительского кредита в декабре прошедшего года уменьшился на 14% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 151,5 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом Средний Урал расположился на седьмой строке рейтинга топ-30 регионов РФ по размеру выданных потребкредитов. В лидерах — Москва (218,6 тыс. руб.), Санкт-Петербург (187,7 тыс. руб.), ХМАО-Югра (182,7 тыс. руб.), а также Челябинская (178,5 тыс. руб.) и Московская (169,4 тыс. руб.) области.

Согласно данным кредиторов НБКИ, в целом по стране средний размер выданных потребительских кредитов в декабре составил 140,2 тыс. руб. Это на 1,6% меньше, чем месяцем ранее (в ноябре 2024 года — 142,5 тыс. руб.).

«Средний размер потребительского кредита сокращается шестой месяц подряд. Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка», — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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