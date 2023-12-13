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Вчера, 13:26

Число самозанятых в сфере развлечений в РФ за год выросло на 35%

УрБК, Москва, 27.01.2025. Число самозанятых в сфере развлечений в России за 2024 год выросло на 35%. В данную категорию входят дизайнеры, декораторы, артисты, певцы и музыканты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Московского художественно-промышленного института (МХПИ).

За период с января по декабрь 2024 года количество самозанятых в категории «развлечения» увеличилось до 127,7 тыс. человек против 94,6 тыс. в 2023 году.

Советник ректора МХПИ по креативным идеям Алла Ельчанинова отметила, что быстрый рост числа самозанятых в сфере развлечений обусловлен низким порогом входа в отрасль: решения о заказах принимаются оперативно, особенно когда речь идет о разовых мероприятиях или регулярных контрактах стоимостью около 100-200 тыс. руб.
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