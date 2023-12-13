Число самозанятых в сфере развлечений в РФ за год выросло на 35%

В I квартале 2024 года количество самозанятых россиян может вырасти до 10 млн человек. Об этом сообщает РИА «Новости» ...13.12.2023 Число самозанятых россиян в I квартале 2024 года может увеличиться до 10 млн человек
УрБК, Москва, 13.12.2023. В I квартале 2024 года количество самозанятых россиян может вырасти до 10 млн человек. Об ...03.09.2021 Минтруд РФ прогнозирует рост числа самозанятых к 2024 году в два раза
УрБК, Москва, 03.09.2021. Число самозанятых граждан в России к 2024 году вырастет с 3 до 5-6 млн человек. Об этом ...14.10.2020 Число самозанятых в Свердловской области за время пандемии выросло в 2,5 раза
Число зарегистрированных самозанятых с 1 апреля по 14 октября 2020 года в Свердловской области выросло почти в три ...14.10.2020 Число самозанятых в Свердловской области за время пандемии выросло в 2,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2020. Число зарегистрированных самозанятых с 1 апреля по 14 октября 2020 года в Свердловской ...