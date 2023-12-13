Число самозанятых в сфере развлечений в РФ за год выросло на 35%

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Число самозанятых россиян в I квартале 2024 года может увеличиться до 10 млн человек

В I квартале 2024 года количество самозанятых россиян может вырасти до 10 млн человек. Об этом сообщает РИА «Новости» ...

Число самозанятых россиян в I квартале 2024 года может увеличиться до 10 млн человек

УрБК, Москва, 13.12.2023. В I квартале 2024 года количество самозанятых россиян может вырасти до 10 млн человек. Об ...

Минтруд РФ прогнозирует рост числа самозанятых к 2024 году в два раза

УрБК, Москва, 03.09.2021. Число самозанятых граждан в России к 2024 году вырастет с 3 до 5-6 млн человек. Об этом ...

Число самозанятых в Свердловской области за время пандемии выросло в 2,5 раза

Число зарегистрированных самозанятых с 1 апреля по 14 октября 2020 года в Свердловской области выросло почти в три ...

Число самозанятых в Свердловской области за время пандемии выросло в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2020. Число зарегистрированных самозанятых с 1 апреля по 14 октября 2020 года в Свердловской ...