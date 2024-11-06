Свердловская область сохранила второе место в рейтинге событийного потенциала

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. По итогам 2024 года Свердловская область сохранила второе место среди 89 регионов в рейтинге событийного потенциала, уступив только Санкт-Петербургу. Лидирующие позиции Средний Урал удерживает на протяжении одиннадцати лет. Рейтинг основан на исследовании Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Результаты очередного исследования были презентованы в ходе XIV Евразийского ивент-форума EFEA 2025, проходившего в северной столице с 22 по 24 января.



«Сегодня конгрессно-выставочная деятельность играет заметную роль в экономическом развитии Свердловской области. Такие мероприятия способствуют продвижению продукции уральских предприятий, создают платформу для обмена опытом и идеями между бизнесом и государственными структурами. Наш регион при участии губернатора Евгения Куйвашева активно привлекает инвестиции в развитие event-сферы, что помогает укреплять деловые связи и стимулировать развитие смежных отраслей», — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.



Д. Ионин также отметил, что событийные мероприятия, проводимые в регионе, включают 500 конгрессных событий и более 100 выставок в год. Среди них выделяются ставшие визитной карточкой области международная промышленная выставка ИННОПРОМ, Российско-Китайское ЭКСПО, общероссийский форум стратегического развития «Города России» и другие.