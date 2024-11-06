Свердловская область сохранила второе место в рейтинге событийного потенциала

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2024. Свердловская область стала лауреатом федеральной премии «Многогранность» в области ...27.02.2020 Екатеринбург занял второе место в рейтинге туристического потенциала городов России
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2020. Екатеринбург занял второе место в рейтинге развитости туристического потенциала ...28.01.2015 Свердловская область заняла первое место среди регионов по реализации майских указов президента
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2015. Свердловская область заняла первое место в рейтинге «Медиалогии» по исполнению майских ...14.03.2014 Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге инновационного развития регионов
Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге инновационного развития регионов, составленном Высшей школой экономики ...14.03.2014 Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге инновационного развития регионов
УрБК, Москва, 14.03.2014. Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге инновационного развития регионов, ...