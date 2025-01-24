На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали маргарин, свекла и говядина

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. С 13 по 20 января в Свердловской области сильнее всего выросли цены на маргарин (2,51%, до 266,74 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



Также за отчетный период в регионе выросла стоимость свеклы (на 2,23%, до 46,49 руб. за кг), говядины (на 1,97%, до 620,54 руб. за кг), пшена (на 1,57%, до 70,67 руб. за кг), подсолнечного масла (на 1,35%, до 143,33 руб. за л), сухих молочных смесей для детского питания (на 1,56%, до 1245,37 руб. за кг), фруктово-ягодных консервов для детского питания (на 1,31%, до 524,77 руб. за кг).



При этом снизились цены на свежие помидоры (на 2,58%, до 253,48 руб. за кг), картофель (на 2,04%, до 52,07 руб. за кг), гречневую крупу (на 1,25%, до 100,56 руб. за кг), сосиски и сардельки (на 1,14%, до 557,76 руб. за кг), вермишель (на 1,06%, до 122,33 руб. за кг).