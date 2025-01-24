На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали маргарин, свекла и говядина

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. С 16 по 23 октября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...25.08.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания
С 15 по 22 августа 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на фруктово-ягодные консервы для ...16.06.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали сосиски и сардельки
С 3 по 10 июня 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на сосиски и сардельки (на 7,19%, до ...21.04.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали консервы для детского питания
С 8 по 15 апреля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на фруктово-ягодные консервы для ...21.04.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали консервы для детского питания
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. С 8 по 15 апреля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...