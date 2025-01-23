В Екатеринбурге построят новый квартал на месте промзоны у ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. В Екатеринбурге рядом с ТЦ «Мега» построят жилой микрорайон на 11 тыс. человек. Проект ...28.11.2024 В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга построят 21 жилой дом
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2024. В мкр Новокольцовский в Екатеринбурге построят 21 дом общей площадью 381 454 кв. м. Об ...30.08.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по развитию территории в границах улиц Активистов, Яламова и Базового переулка
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по развитию пространства в границах ...21.05.2024 В Академическом районе Екатеринбурга построят новый квартал с детским садом на 200 мест
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты межевания и планировки территории ...29.01.2024 Екатеринбургские власти утвердили планировку нового жилого квартала в районе Сибирского тракта
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта ...