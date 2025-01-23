В Екатеринбурге построят новый квартал на месте промзоны у ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. В Екатеринбурге построят новый квартал на месте промзоны у ЦПКиО. Городские власти утвердили проект планировки территории в границах переулка Базового и Сибирского тракта, сообщает департамент информполитики города.



Реализация проекта запланирована до 2030 года. Общая площадь застройки оценивается в 18,6 га. На этом месте планируется построить 199,5 тыс. кв. м. жилья для 6,6 тыс. екатеринбуржцев. Также на территории появится детсад и школа на 350 мест и 1,1 тыс. мест соответственно. Помимо этого, квартал будет оборудован парковками на 1,4 тыс. машин, а прилегающие пространства и дворы будут благоустроены.



Данный проект — часть комплексного освоения 37 га территории вокруг главного екатеринбургского парка. Ранее было принято решение о застройке в границах улиц Активистов, Яламова и Базового переулка. Там будет возведено 231 тыс. кв. м. жилья и два детсада на 300 мест.