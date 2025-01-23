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23.01.2025

На Среднем Урале в IV квартале выдали автокредиты на сумму 11,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. На Среднем Урале в IV квартале 2024 года выдали автокредиты на сумму 11,8 млрд руб. Это на 45,8% меньше, чем в III квартале текущего года, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге среди 30 регионов РФ. В лидерах — Москва (28,2 млрд руб.), Московская область (23,3 млрд руб.), Краснодарский край (18,7 млрд руб.), Санкт-Петербург (18,2 млрд руб.) и Татарстан (18,2 млрд руб.).

В целом по стране объем выданных кредитов на машины в IV квартале 2024 года составил 387,3 млрд руб., что на 44,9% меньше, чем в предыдущем квартале (в III квартале 2024 года — 702,6 млрд руб.).

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в IV квартале 2024 года количество выданных автокредитов существенно сократилось. Это связано с тем, что наиболее закредитованные заемщики стали уходить из сегмента автокредитования.
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