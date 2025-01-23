На Среднем Урале в IV квартале выдали автокредиты на сумму 11,8 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 22.01.2025. Объем выданных в Челябинской области потребкредитов в IV квартале 2024 года составил 23,6 ...21.01.2025 Объем выданных на Среднем Урале потребкредитов в IV квартале сократился на 46%
Объем выданных на Среднем Урале потребкредитов в IV квартале сократился на 46,2% по сравнению с предыдущим кварталом. ...21.01.2025 Объем выданных на Среднем Урале потребкредитов в IV квартале сократился на 46%
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Объем выданных на Среднем Урале потребкредитов в IV квартале сократился на 46,2% по ...29.11.2024 На Южном Урале за десять месяцев выдали автокредиты на сумму 58 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 29.11.2024. За первые десять месяцев 2024 года в Челябинской области банки выдали автокредиты на сумму ...31.10.2022 Объем выданных на Южном Урале автокредитов в III квартале составил 5,36 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 31.10.2022. В III квартале 2022 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 5,36 ...