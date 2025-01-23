Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 4%

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. В Свердловской области в декабре было выдано 2,33 тыс. ипотечных жилищных кредитов на ...27.12.2024 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 39%
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2024. В Свердловской области в ноябре было выдано 2,07 тыс. ипотечных жилищных кредитов на ...15.11.2024 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 11%
В Свердловской области в октябре было выдано 2,71 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 9,18 млрд руб., ...24.10.2024 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 14%
В Свердловской области в сентябре было выдано 2,84 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 10,58 млрд руб., ...24.10.2024 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 14%
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2024. В Свердловской области в сентябре было выдано 2,84 тыс. ипотечных жилищных кредитов на ...