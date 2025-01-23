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23.01.2025

Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 4%

В Свердловской области в декабре было выдано 2,33 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 8,58 млрд руб., говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По сравнению с предыдущим месяцем число выдач сократилось на 4%, объем вырос на 1%. Средний размер ипотечного кредита в регионе за месяц увеличился на 5%, до 3,69 млн руб.

Отметим, что в целом по стране в РФ в декабре было выдано 60,74 тыс. (-1% к уровню ноября) ипотечных кредитов на 260,22 млрд руб. (+3%).
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