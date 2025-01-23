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23.01.2025

В Россию беспошлинно будут ввозить картофель в объеме до 150 тыс. тонн

УрБК, Москва, 23.01.2025. В России вводят тарифные льготы на импорт картофеля в страну в объеме до 150 тыс. т. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Минсельхоза.

«Для дополнительного обеспечения отечественного рынка в межсезонье принято решение об установлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз в Россию импортного картофеля объемом до 150 тыс. т», — говорится в сообщении.

По предварительным данным Минсельхоза, за 2024 год в стране было собрано 7,2 млн т картофеля. Этот показатель соответствует средним многолетним значениям.

Ранее УрБК писал, что картофель вошел в число самых подорожавших в Свердловской области продуктов питания. Цены на этот овощ за последние 12 месяцев увеличились на 33,29%.
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