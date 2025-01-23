В Россию беспошлинно будут ввозить картофель в объеме до 150 тыс. тонн

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Россельхознадзор не пропустил в Россию 60 тонн картофеля из Германии

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С 16 июня в Россию будет запрещен ввоз картофеля из Украины

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Россельхознадзор запретил ввоз украинского картофеля

Россельхознадзор с 16 июня 2014 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию продовольственного картофеля из ...