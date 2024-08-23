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Число смонтированных в России лифтов за год сократилось на 6%

УрБК, Москва, 22.01.2025. В российских многоквартирных домах за 2024 год смонтировали 40,4 тыс. лифтов. Это на 6% ...

Екатеринбург получит дополнительно 19 млн рублей на замену лифтов в многоквартирных домах

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2024. Екатеринбург получит еще 19 млн руб. на замену лифтов в многоквартирных домах. ...

В Свердловской области порядка 600 новых лифтов в многоквартирных домах закуплены в Белоруссии

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. Порядка 600 новых лифтов в многоквартирных домах Свердловской области были поставлены в ...

В 2020 году в многоэтажном жилфонде Екатеринбурга заменят 196 лифтов

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2020. В 2020 году в многоэтажном жилфонде Екатеринбурга заменят 196 лифтов. Об этом сегодня ...

В Екатеринбурге до конца года будет заменено 135 лифтов в многоквартирных домах

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2012. В Екатеринбурге до конца этого года будет заменено 135 лифтов, сообщает пресс-служба ...