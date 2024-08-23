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Вчера, 17:55

Число смонтированных в России лифтов за год сократилось на 6%

В российских многоквартирных домах за 2024 год смонтировали 40,4 тыс. лифтов. Это на 6% меньше, чем в предыдущем году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Российского лифтового объединения.

Отмечается, что объем установки лифтов упал до минимального уровня за последние пять лет. В 2021 году в многоквартирных домах было установлено 39,7 тыс. лифтов.

Аналитики связывают снижение показателя с нехваткой средств в региональных бюджетах. В 2025 году ситуация вряд ли улучшится из-за замедления объемов жилищного строительства.
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