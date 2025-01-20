Автоэкспедиция «100 000 км возможностей» сняла документальный фильм о Магнитогорске
УрБК, Магнитогорск, 20.01.2025.Автоэкспедиция «100 000 км возможностей» сняла документальный фильм о Магнитогорске. Одной из ключевых площадок для съемок стал Магнитогроский металлургический комбинат (ПАО «ММК»), принимающий активное участие в развитии города и его туристической индустрии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
Автопробег «100 000 км возможностей» проходил с апреля по декабрь 2024 года при информационном сопровождении АНО «Национальные проекты России». Пробег проходил по территории 85 регионов. Участники преодолели 101 тыс. 853 км., побив рекорд по самому длинному неповторяющемуся маршруту в границах страны.
Документальный фильм о Магнитке стал частью цикла, который был снят участниками экспедиции в разных городах России. Целью создания информационного материала является помощь в развитии существующих и создании новых туристических маршрутов, включающих малые и средние города страны.
На данный момент Магнитогорск, с населением в 410 тыс. чел. благодаря активному развитию становится точкой притяжения для всесезонного и промышленного туризма.
Туристическая инфраструктура города включает в себя горнолыжные центры, дома отдыха, театры, музей и другие культурные, развлекательные и спортивные объекты.
Немалую роль в развитии туризма играет помощь ММК — одного из лидеров российской черной металлургии. В частности, по инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, который также является инвестором проекта, происходит создание многофункционального курорта «Притяжение» общей площадью 400 га. Действующие на данный момент на площади 200 га спортивные и развлекательные объекты данного курорта приняли за три года более 4 млн чел. В нынешнем году планируется открытие центра семейного отдыха и термального центра. Продолжается активное строительство Академии хоккея, а в планах на будущее — жилой район и медцентр. На самом комбинате также проходят разноплановые экскурсии для детей и взрослых.
Посмотреть сам документальный фильм про Магнитогорск можно на площадках RuTube
, ВК
и ОК
.