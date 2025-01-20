Автоэкспедиция «100 000 км возможностей» сняла документальный фильм о Магнитогорске

В 2025 году на территории магнитогорского курорта появится термальный комплекс и детский центр ...

УрБК, Магнитогорск, 05.12.2024. Магнитогорский курорт «Притяжение» получил премию Правительства РФ в сфере туризма. Об ...

Магнитогорский курорт «Притяжение» получил премию Правительства РФ в сфере туризма

Магнитогорский городской курорт «Притяжение» победил в номинации «Проект года в области социальной инфраструктуры» премии «Импульс»

УрБК, Магнитогорск, 17.10.2024. Магнитогорский городской курорт «Притяжение» победил в номинации «Проект года в области ...