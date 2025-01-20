В Свердловской области создадут рыбхоз и базу отдыха для ловли с господдержкой

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. Власти Свердловской области и Российский центр оборота прав на результаты творческой ...25.10.2024 В Свердловской области открылся новый завод по производству тротуарной плитки
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2024. На территории особой экономической зоны «Титановая долина» начал свою работу завод по ...25.09.2024 В Каменске-Уральском построят аквакомплекс с термальными источниками и бассейнами
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Свердловской области при участии Агентства по привлечению инвестиций построят ...19.03.2019 Назначен руководитель Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2019. Руководителем Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области назначен ...24.06.2014 В Свердловской области появится агентство по привлечению инвестиций в проекты малых и средних предприятий региона
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2014. В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства появится инвестиционное ...