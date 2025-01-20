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20.01.2025

В Свердловской области создадут рыбхоз и базу отдыха для ловли с господдержкой

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. В Режевском районе Свердловской области создадут рыбхоз для разведения ценных видов рыб (форели, карпов, осетровых и сиговых) и базу отдыха для рыбной ловли в парке компании «Фишпарк». Проекты будут осуществлены с помощью Агентства по привлечению инвестиций. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«В регионе большой спрос на свежую рыбу, а также на комфортабельный отдых на природе. Новый проект отвечает задачам национальных проектов «Туризм и гостеприимство» и «Эффективная и конкурентная экономика». Агентство по привлечению инвестиций в режиме одного окна помогает находить комплексные решения для реализации самых сложных и интересных бизнес-идей», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Рыбхозяйство будет создано на территории Глинского водохранилища. Будут построены мальковый цех и садки для разведения, что позволит обеспечить полный цикл выращивания и реализации. Рыба будет поставляться в водоемы компании «Фишпарк» для ловли.

Парк с базой отдыха для рыбалки будет построен на водоеме под Первоуральском. В нем будут расположены беседки, домики и мангальные зоны для приготовления свежепойманной рыбы. Сумма инвестиций в проект парка оценивается в 31 млн руб. Работы по благоустройству планируется закончить в 2027 году.
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