На ремонт гидротехнических объектов в Свердловской области выделят 124 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. В 2018 году в Свердловской области будет проводиться капитальный ремонт семи ...20.08.2015 Свердловская область получила из федерального бюджета 101,3 млн руб. на ремонт плотин
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2015. Правительство РФ утвердило постановление о выделении 4 млрд 201 млн руб. на ...26.02.2014 В Свердловской области в 2014 году планируют отремонтировать 11 гидротехнических сооружений
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2014. В течение 2014 года за счет регионального бюджета планируется отремонтировать 11 ...18.04.2013 Свердловская область получит 40 млн рублей из федерального бюджета на капремонт гидросооружений
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2013. В 2013 году на софинансирование капитального ремонта гидротехнических сооружений ...24.06.2009 103 из 530 гидротехнических сооружений Свердловской области имеют пониженный уровень безопасности
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2009. В целях организации и проведения в 2009 году безаварийного пропуска весеннего половодья ...