На ремонт гидротехнических объектов в Свердловской области выделят 124 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделит свыше 124 млн руб. на капремонт семи гидротехнических объектов. Соответствующее постановление было принято на заседании регионального правительства, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Как отметил Е. Куйвашев, из федерального бюджета на условиях софинансирования будут выделены средства на капремонт Байкаловского и Верхне-Шайтанского гидротехнических сооружений. В свою очередь, из бюджета региона выделят деньги на обновление объектов в Екатеринбурге, Сысертском муниципальном округе, Нижнем Тагиле, муниципальном образовании Алапаевском и Дегтярске.



Каждый год на Среднем Урале проводят капремонт водных объектов для безаварийного прохождения дождевых паводков. Безупречное состояние гидроузлов является важной частью для профилактики наводнений. Своевременный ремонт гидротехнических сооружений позволяет сохранить транспортную инфраструктуру и имущество свердловчан.