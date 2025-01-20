Побывавшие на промплощадке ММК тревел-блогеры поделились впечатлениями об экскурсии

Фото Евгения Рухмалева

УрБК, Магнитогорск, 20.01.2025. Тревел-блогеры, которые посетили Магнитогорск, промышленную площадку Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») и горнолыжный курорт, поделились впечатлениями об экскурсии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.Специально для блогеров-путешественников провели экскурсию по Магнитогорску. В рамках программы медийные лица посетили хоккейный клуб «Металлург», промплощадку ММК, парк Притяжение и горнолыжные центры.Главный редактор сайта «Уважаемые пассажиры» Роман Розанов написал на онлайн-портале, что Магнитогорск поразил его с точки зрения масштаба и налаженности логистических процессов. Во время экскурсии туристы увидели сразу несколько ключевых производств. По словам Р. Розанова, на комбинате его удивила практически стерильная чистота. Особенно в домне, которую блогер из Нижнего Новгорода сравнил с кабинетом хирурга. Также он высказал мнение, что промышленный туризм в России необходимо развивать наравне с курортным.«Есть понятие технической эстетики, и с точки зрения масштаба и красоты инженерной мысли здесь все сделано потрясающе. Но акцент я сделаю на том, как развивается культура и искусство в промышленном городе и как предприятие может спонсировать художников или пользуется их услугами. На горнолыжном курорте я видела инсталляцию известной московской художницы Маши Сомик», — делится автор Telegram-канала «Собирайся» Софья Андрющенко. Также она является автором раздела культуры и искусства на сайте «Уважаемые пассажиры».Блогер Яков Осканов, который ведет канал «Не раз очарованный странник», осенью посещал Магнитогорск с другой группой. Он отметил, что зимой на промплощадке ММК снег полностью белый. Горные лыжи, сноуборд и тюбинг сильно впечатлили жителя Ростова-на-Дону.Благодаря развитию промышленного туризма ПАО «ММК» за шесть лет провел 3 500 экскурсий для 56 650 туристов, 22 200 из которых — дети. Сам комбинат стал одной из самых популярных туристических промышленных площадок.