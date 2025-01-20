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20.01.2025

В Свердловской области создадут цифровой реестр интеллектуальных прав собственности

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. Власти Свердловской области и Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Стороны договорились о создании в регионе цифрового реестра интеллектуальных прав собственности. Также они будут взаимодействовать в вопросах совершенствования нормативной базы и просвещения в сфере интеллектуального права.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин считает, что развитие инфраструктуры для учета нематериальных активов может способствовать улучшению делового климата и привлечению инвестиций в традиционные и креативные сектора экономики региона.
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