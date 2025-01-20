В Свердловской области создадут цифровой реестр интеллектуальных прав собственности

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023 Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области по итогам января-сентября 2023 ...10.08.2023 Власти Свердловской области планируют применять диверсифицированный подход при создании инвестиционного климата в регионе
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Власти Свердловской области будут применять диверсифицированный подход при формировании ...20.03.2023 Инвестиции в Свердловскую область за 2022 год выросли на 29%
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. За 2022 год инвестиции в основной капитал Свердловской области составили 541 млрд руб. ...06.07.2021 Власти Екатеринбурга договорились о сотрудничестве с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный директор Агентства по привлечению ...31.07.2009 Прокуратура Свердловской области и Уральская торгово-промышленная палата заключили соглашение о сотрудничестве
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2009. Прокуратура Свердловской области и Уральская торгово-промышленная палата заключили ...