Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 11%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. В январе-октябре 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области в действующих ценах составил 495 млрд 325 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 11%.



Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в указанный период отмечался в сегментах «Здравоохранение и социальные услуги» и «Транспортировка и хранение».



Доля убыточных предприятий от общего числа организаций составила в отчетном периоде 24,8%, а прибыльных — 75,2%.