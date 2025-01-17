Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 11%

В январе-сентябре 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области ...29.11.2024 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 27%
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. В январе-сентябре 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...05.11.2024 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 31%
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. В январе-августе 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...31.07.2024 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 6%
В январе-мае 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области ...31.07.2024 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 6%
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2024. В январе-мае 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...