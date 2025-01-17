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17.01.2025

Суд обязал автомойку в Екатеринбурге выплатить 259 тысяч рублей за укатившийся автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Суд обязал ООО «Евразия-Автотранс» выплатить 259 тыс. руб. за повреждение автомобиля жителя Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Было установлено, что в сентябре 2023 года мужчина пригнал машину Fiat Ducato на автомойку на ул. 8 Марта. Оплатив мытье машины, он передал автомойщику машину и ключи от нее. Сотрудник автомойки переставил транспорт для проведения уборки в салоне, но не поставил на стояночный тормоз. Из-за этого микроавтобус начал катиться и врезался в стену.

Пострадавшему и ООО «Евразия-Автотранс» не удалось решить вопрос с компенсацией в досудебном порядке. После этого мужчина подал иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга. Суд взыскал с компании 259 тыс. руб. Областной суд оставил это решение без изменений.
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