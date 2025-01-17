Суд обязал автомойку в Екатеринбурге выплатить 259 тысяч рублей за укатившийся автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Свердловский областной суд обязал управляющую компанию в Краснотурьинске выплатить ...11.10.2024 В Екатеринбурге велосипедист по решению суда заплатит более 300 тыс. руб. за повреждение автомобиля во время аварии
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. В Екатеринбурге велосипедист заплатит более 300 тыс. руб. за повреждение автомобиля, в ...03.11.2023 В Екатеринбурге УК «Единый Стандарт» заплатит почти 100 тыс. рублей за повреждения автомобиля из-за упавшей глыбы снега
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге суд обязал УК «Единый Стандарт» выплатить около 96 тыс. руб. за ремонт ...21.03.2023 Суд обязал автосалон выплатить екатеринбуржцу 1,3 млн рублей за продажу арестованной машины
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Псковский автосалон АО «Автосалон I» по решению суда выплатит 1,3 млн руб. жителю ...13.08.2014 Житель Екатеринбурга отсудил у компании ООО «Пежо Ситроен Рус» новый автомобиль и более 1,5 млн руб. за неисправный Citroën C4
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2014. Житель Екатеринбурга Алексей Коробейников отсудил у компании «Пежо Ситроен Рус» новый ...