Суд обязал автомойку в Екатеринбурге выплатить 259 тысяч рублей за укатившийся автомобиль

В Екатеринбурге велосипедист по решению суда заплатит более 300 тыс. руб. за повреждение автомобиля во время аварии

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. В Екатеринбурге велосипедист заплатит более 300 тыс. руб. за повреждение автомобиля, в ...