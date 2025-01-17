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17.01.2025

Екатеринбуржцы остались без домашнего интернета из-за DDoS-атаки на сеть провайдера «Планета»

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Жители Екатеринбурга массово жалуются на сбой в работе провайдера «Планета». У некоторых горожан пропал доступ к домашнему интернету. Также отмечаются нестабильная работа телевидения и проблемы с доступом в личный кабинет.

Представители «Планеты» рассказали, что оборудование сети компании подверглось специфической DDoS-атаке.

«В течение всего периода атаки неизвестные злоумышленники изменяли протоколы и списки атакуемых подсетей. Специалисты «Планеты» в круглосуточном режиме делают все возможное, чтобы максимально снизить влияние DDoS-атаки. Большую часть воздействия удается нейтрализовать, однако возможны проблемы с доступностью и снижение скорости доступа до некоторых ресурсов сети Интернет. Наши специалисты предпринимают все возможное для минимизации последствий. Приносим свои извинения», — рассказали представители «Планеты».
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