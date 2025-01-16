На ЕВРАЗ НТМК запустили производство тракторного башмака ТБ-288

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2024. На Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК, входит в состав ЕВРАЗа) ...08.04.2024 Специалисты ЕВРАЗ НТМК разработали новую модель железнодорожного колеса с низконапряженной конструкцией диска
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. Специалисты бюро развития новых конструкций транспортного проката ЕВРАЗ НТМК ...27.01.2020 ЕВРАЗ НТМК отгрузил для строительства космического комплекса «Ангара» более 1 тыс. 800 тонн двутавровых балок
УрБК, Нижний Тагил, 27.01.2020. Комбинат ЕВРАЗ НТМК отгрузил для строительства стартового космического ракетного ...10.09.2019 На ЕВРАЗ НТМК освоили производство нового вида металлопроката
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. Крупносортный цех ЕВРАЗ НТМК изготовил первую партию стального горячекатаного проката ...05.12.2016 ЕВРАЗ НТМК запустил производство нового вида металлопроката
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2016. В крупносортном цехе Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК, входит в ...