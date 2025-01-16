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16.01.2025

На ЕВРАЗ НТМК запустили производство тракторного башмака ТБ-288

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. На промплощадке ЕВРАЗ НТМК успешно освоили производство тракторного башмака ТБ-288, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

На ЕВРАЗ НТМК запустили производство тракторного башмака ТБ-288
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Это изделие применяется при выпуске современной промышленной и сельскохозяйственной техники. ЕВРАЗ НТМК стал первым в России, кто освоил производство этой продукции в рамках программы импортозамещения. Само изделие в поперечном сечении выглядит как башмак для гусеницы трактора из высокопрочной стали марки 32ХФР длиной 10,5 м, шириной 288 мм и массой около 700 кг. Оно делится на отдельные части гусеничного трака длиной от 500 до 900 мм в зависимости от типа сельскохозяйственной техники.

«Освоение нового вида металлопроката — это показатель непрерывного развития комбината и, конечно, результат слаженной работы всей команды. Грамотное проектирование, выбор материалов и настройка оборудования обеспечили высокое качество нашей продукции», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Отмечается, что сотрудники завода осваивали производственные процессы по созданию нового продукта около года. В конце 2024-го была успешно прокатана первая опытно-промышленная партия. Ее объем составил более 200 т. После контроля качества продукцию отгрузили заказчику.
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