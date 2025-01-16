УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
16.01.2025

ФАС проверит ценообразование на рынке упаковки для продуктов

УрБК, Москва, 16.01.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у крупнейших производителей упаковки для продуктов питания информацию о себестоимости, производстве и реализации их продукции, пишет ТАСС

Ведомство изучит данные о стоимости упаковки для яиц, соли, молочной продукции, а также фольги, гофрокартона и жиростойкой бумаги.

В случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет соответствующие меры реагирования.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.12.2024 Крупнейший российский производитель картонной упаковки повышает цены на 9-22%

УрБК, Москва, 20.12.2024. АО «Упаковочные системы» (ранее Tetra Pak в РФ) с 1 января 2025 года повысит цены на свою ...

24.08.2022 Президент РФ Владимир Путин одобрил перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей

УрБК, Москва, 24.08.2022. Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу о переносе ответственности за утилизацию ...

23.03.2022 ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу в России

УрБК, Москва, 23.03.2022. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку обоснованности роста цен на ...

18.02.2022 Производители продуктов питания уменьшают объем упаковки из-за роста издержек

УрБК, Москва, 18.02.2022. По причине увеличения издержек и сохраняющейся чувствительности потребителей к ценам ...

24.05.2021 В России разрабатывают меры по снижению стоимости упаковки для производителей продуктов питания

УрБК, Москва, 24.05.2021. Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг обсуждают меры по снижению стоимости упаковки. Об этом ...

Популярные новости
27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру20.12.2024От модного кластера — к промышленному хабу19.12.2024В Екатеринбурге сохранят 16 га Березовой рощи
Архив новостей
Январь 2025 (191)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18