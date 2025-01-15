УрБК, Москва, 15.012025. Почти 40% всех преступлений в РФ совершается с использованием IT-технологий, сообщают ...

В России 40% преступлений совершаются с помощью IT-технологий

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Доля преступлений, совершенных в Свердловской области с применением ...

Доля совершенных с помощью цифровых технологий преступлений на Среднем Урале в 2023 году составила 29,6%

Число экономических преступлений в Свердловской области в I квартале выросло на 19,1% по сравнению с аналогичным ...

Число экономических преступлений в Свердловской области в I квартале выросло на 19%

В 2019 году число преступлений с использованием IT-технологий в России выросло почти на 70%

УрБК, Москва, 28.01.2020. В январе-декабре 2019 года в России было зарегистрировано более 294 тыс. преступлений, ...