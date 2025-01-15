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15.01.2025

В России 40% преступлений совершаются с помощью IT-технологий

Почти 40% всех преступлений в РФ совершается с использованием IT-технологий, сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД.

Эта доля продолжает увеличиваться: с января по ноябрь 2024 года их удельный вес вырос на 5 процентных пунктов. Общее число таких преступлений достигло 702,9 тыс. штук.

Как отмечают в министерстве, большая часть преступлений, совершенных с использованием IT-технологий (63,7%) — это кражи или мошенничество.

«Почти половина таких преступлений (48,1%) относится к категориям тяжких и особо тяжких, четыре преступления из пяти совершаются с использованием сети интернет, почти половина — с помощью средств мобильной связи», — сообщает МВД.

Раскрытию преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий, препятствует нехватка законодательных норм, которые обязывали бы банки оперативно предоставлять информацию, подчеркнули в министерстве. На данный момент банки предоставляют МВД электронную информацию только добровольно и после заключения соглашения.

При этом сами банки считают, что взаимодействуют с правоохранительными органами «довольно эффективно».

Отметим, что большинство преступлений, совершенных с помощью IT-технологий, остаются безнаказанными, поскольку найти виновных крайне сложно. По итогам 2024 года до приговора суда дошли только 10-15% всех дел подобного характера.
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