В России 40% преступлений совершаются с помощью IT-технологий

УрБК, Москва, 15.012025. Почти 40% всех преступлений в РФ совершается с использованием IT-технологий, сообщают ...06.02.2024 Доля совершенных с помощью цифровых технологий преступлений на Среднем Урале в 2023 году составила 29,6%
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Доля преступлений, совершенных в Свердловской области с применением ...13.04.2021 Число экономических преступлений в Свердловской области в I квартале выросло на 19%
Число экономических преступлений в Свердловской области в I квартале выросло на 19,1% по сравнению с аналогичным ...28.01.2020 В 2019 году число преступлений с использованием IT-технологий в России выросло почти на 70%
УрБК, Москва, 28.01.2020. В январе-декабре 2019 года в России было зарегистрировано более 294 тыс. преступлений, ...23.05.2018 В Свердловской области на 53,2% выросло число преступлений с применением информационных технологий
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. В Свердловской области в январе-апреле 2018 года на 53,2% выросло число преступлений, ...