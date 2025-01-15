Отпускные цены на приправы в России за год выросли на 9-30%

УрБК, Москва, 21.10.2024. С января отпускные цены на яйца I и II категории снизились на 20,6% и 26,6% соответственно, ...14.08.2023 Производители майонеза планируют увеличить отпускные цены на 5-12%
УрБК, Москва, 14.08.2023. В России крупные производители майонеза планируют повысить отпускные цены на продукцию на ...15.09.2014 Помощник президента РФ Андрей Белоусов объяснил рост цен на продукты подорожанием кормов
УрБК, Москва, 15.09.2014. Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает, что причиной роста цен на продукты питания в ...22.07.2013 В России отпускные цены на красную икру выросли на 70%
УрБК, Москва, 22.07.2013. В России отпускные цены на красную икру выросли на 70%. Об этом сообщает издание ...26.11.2010 Свердловское УФАС РФ: Несмотря на увеличение цен на муку, отпускные цены на хлеб остаются практически неизменными
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2010. Свердловское УФАС России провело очередной недельный мониторинг цен на основные ...