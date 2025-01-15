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15.01.2025

Отпускные цены на приправы в России за год выросли на 9-30%

УрБК, Москва, 15.01.2025. Отпускные цены на приправы в России за 2024 года увеличились на 9-30%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Основная причина удорожания — значительный рост затрат на сырье.

Кроме того, в России большинство пряностей производятся небольшими фермерскими хозяйствами, которые сильнее, чем крупные производители, реагируют на изменения погодных условий.
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