Глава Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил финансирование Серовского муниципального округа на 3,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. Финансирование программы комплексного развития Серовского муниципального округа до 2030 года было увеличено на 3,6 млрд руб. Соответствующий документ утвердил глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Дополнительные средства предназначены в первую очередь на постройку школ в селах округа, обновление в них же домов культуры, а также на ремонт школ и других общественных зданий в самом Серове, постройку медцентра, обновление городской инфраструктуры и благоустройство.



Также было увеличено финансирование программ капремонта жилья, расселения аварийных домов, ремонта дорожной сети.



Добавим, что финансирование программ комплексного развития по инициативе главы Свердловской области Евгения Куйвашева осуществляется в регионе с 2013 года. На данный момент подобные проекты действуют для 14 муниципалитетов.