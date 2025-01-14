УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
14.01.2025

В Свердловской области средняя стоимость нового автомобиля за год снизилась на 7%

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. В Свердловской области средняя стоимость нового автомобиля за 2024 год снизилась на 7,3% и составила 2,6 млн руб., говорится в исследовании портала Авто.ру.

Аналитики связывают снижение с изменением структуры предложения в пользу более дешевых вариантов.

По данным портала, больше всего подешевели модели Москвич 6 (-19,4%; 2,27 млн руб.) и Chery Tiggo 8 Pro Max (-18,5%; 3,65 млн руб.). Также заметно подешевели Москвич 3 (-17,8%; 1,82 млн руб.), Chery Arrizo 8 (-16,1%; 2,92 млн руб.) и Chery Tiggo 4 Pro (-15,3%; 2,05 млн руб.).

В то же время наибольший рост средней стоимости был отмечен у Lexus RX (+25,8%; 12,57 млн руб.), Changan Alsvin (+14,6%; 1,87 млн руб.) и Kia K5 (+13,5%; 4,24 млн руб.).

Ранее УрБК писал, что в России цены на новые легковые автомобили с января 2025 года выросли на 1,5-5%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.01.2025 Новые автомобили в России с начала года подорожали на 1,5-5%

УрБК, Москва, 14.01.2025. В России цены на новые легковые автомобили с января 2025 года выросли на 1,5-5%. Это связано ...

24.01.2024 Китайские автомобили в России подорожали на 11% в 2023 году

УрБК, Москва, 24.01.2024. По итогам 2023 года автомобили китайского производства подорожали в России на 11%, до 3,3 млн ...

26.07.2023 В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили

По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские автомобили вырос на 43,1% по сравнению ...

26.07.2023 В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские ...

28.01.2015 За 2014 год продажи автодилеров Chery в России упали на 9%

УрБК, Москва, 28.01.2015. В 2014 году компания Chery стала единственной китайской маркой, продемонстрировавшей падение ...

Популярные новости
27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру20.12.2024От модного кластера — к промышленному хабу19.12.2024В Екатеринбурге сохранят 16 га Березовой рощи
Архив новостей
Январь 2025 (191)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18