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Сегодня, 11:23

Новые автомобили в России с начала года подорожали на 1,5-5%

УрБК, Москва, 14.01.2025. В России цены на новые легковые автомобили с января 2025 года выросли на 1,5-5%. Это связано с повышением утильсбора и волатильностью курса валют, пишет «Коммерсантъ».

Так, по данным «Автостата», цены подняли иностранные марки Haval, Great Wall, Wey, Tank, Chery, Exeed.

«АвтоВАЗ» в середине января планирует повысить стоимость машин в среднем на 1,8%.

По прогнозам «Автостата», новые автомобили в РФ в первом полугодии 2025 года могут подорожать на 10%.
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