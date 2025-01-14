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14.01.2025

Число выданных на Среднем Урале потребкредитов за месяц снизилось на 16%

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. В Свердловской области в декабре 2024 года выдали 47,5 тыс. потребительских кредитов. Это на 16% меньше, чем месяцем ранее (56,6 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом Средний Урал занял четвертую строчку в рейтинге 30 регионов России. В топ-5 попали Москва (82,5 тыс. ед.), Московская область (66,8 тыс. ед.), Краснодарский край (56,3 тыс. ед.), Свердловская (47,5 тыс. ед.) и Ростовская (46,8 тыс. ед.) области.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, снижение выдачи потребительских кредитов началось в сентябре. В последние месяцы отмечаются высокие темпы «охлаждения» рынка необеспеченного кредитования. Это является следствием жесткой денежно-кредитной политики Центробанка РФ. Сейчас банки предпочитают выдавать кредиты заемщикам с достаточными значениями персонального кредитного рейтинга и показателями долговой нагрузки.
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