Число выданных на Среднем Урале потребкредитов за месяц снизилось на 16%

УрБК, Челябинск, 17.12.2024. В Челябинской области в ноябре 2024 года банки выдали 40,5 тыс. потребительских кредитов. ...18.07.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне потребкредитов
УрБК, Челябинск, 18.07.2024. В Челябинской области в июне 2024 года выдали 85 тыс. потребительских кредитов. Это на ...01.07.2024 На Южном Урале средний размер выданных потребкредитов за месяц снизился на 3,2%
УрБК, Челябинск, 01.07.2024. Средний размер выданных в мае потребительских кредитов в Челябинской области составил ...24.05.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в апреле потребкредитов
УрБК, Челябинск, 24.05.2024. В Челябинской области в апреле 2024 года выдали 84,1 тыс. потребительских кредитов. Это на ...13.05.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в марте потребкредитов
УрБК, Челябинск, 13.05.2024. В Челябинской области в марте 2024 года выдали 86,6 тыс. потребительских кредитов. Это на ...