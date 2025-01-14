УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
14.01.2025

Екатеринбуржцы за год направили к городским властям 31 тыс. обращений через Платформу обратной связи

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Количество обращений жителей Екатеринбурга к городским властям через Платформу обратной связи на Госуслугах за прошедший год выросло в три раза (с 9,3 тыс. до 31 тыс.). Об этом сообщает департамент информполитики города.

Больше всего горожан интересовали темы образования (13 тыс. обращений), дорог (4,7 тыс.), благоустройства (3,4 тыс.), а также вывоза мусора и содержания придомовых и общественных территорий (1,9 и 1,6 тыс. соответственно).

Кроме того, с помощью Платформы обратной связи горожане участвуют в различных опросах, помогая муниципальным властям принимать решения, опираясь на общественное мнение.

Отмечается, что с момента открытия «единого окна» на портале Госуслуг в России было обработано 19 млн обращений граждан.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.12.2024 Администрация Екатеринбурга за год рассмотрела более 3,6 тыс. обращений по качеству содержания городских дворов

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Власти Екатеринбурга за год рассмотрели 3 668 обращений по качеству содержания ...

23.12.2024 В Свердловской области для расчистки дорог задействовали более 260 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. В Свердловской области за минувшие сутки для расчистки дорог была задействована 261 ...

25.09.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил регламент работы сервиса «Платформа обратной связи. Бизнес»

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил регламент работы сервиса ...

30.06.2016 В 2015 году в администрацию Екатеринбурга поступило более 68 тыс. обращений граждан

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2016. Ежегодно в городскую администрацию Екатеринбурга поступает около 50 тыс. обращений от ...

06.02.2014 Администрация Екатеринбурга в 2013 году ответила на 62 тыс. обращений горожан

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2014. Сотрудники администрации Екатеринбурга в течение 2013 года дали ответы на 62 тыс. ...

Популярные новости
27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру20.12.2024От модного кластера — к промышленному хабу19.12.2024В Екатеринбурге сохранят 16 га Березовой рощи
Архив новостей
Январь 2025 (191)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18