Екатеринбуржцы за год направили к городским властям 31 тыс. обращений через Платформу обратной связи

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Власти Екатеринбурга за год рассмотрели 3 668 обращений по качеству содержания ...23.12.2024 В Свердловской области для расчистки дорог задействовали более 260 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. В Свердловской области за минувшие сутки для расчистки дорог была задействована 261 ...25.09.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил регламент работы сервиса «Платформа обратной связи. Бизнес»
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил регламент работы сервиса ...30.06.2016 В 2015 году в администрацию Екатеринбурга поступило более 68 тыс. обращений граждан
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2016. Ежегодно в городскую администрацию Екатеринбурга поступает около 50 тыс. обращений от ...06.02.2014 Администрация Екатеринбурга в 2013 году ответила на 62 тыс. обращений горожан
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2014. Сотрудники администрации Екатеринбурга в течение 2013 года дали ответы на 62 тыс. ...