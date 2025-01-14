Екатеринбуржцы за год направили к городским властям 31 тыс. обращений через Платформу обратной связи

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Количество обращений жителей Екатеринбурга к городским властям через Платформу обратной связи на Госуслугах за прошедший год выросло в три раза (с 9,3 тыс. до 31 тыс.). Об этом сообщает департамент информполитики города.



Больше всего горожан интересовали темы образования (13 тыс. обращений), дорог (4,7 тыс.), благоустройства (3,4 тыс.), а также вывоза мусора и содержания придомовых и общественных территорий (1,9 и 1,6 тыс. соответственно).



Кроме того, с помощью Платформы обратной связи горожане участвуют в различных опросах, помогая муниципальным властям принимать решения, опираясь на общественное мнение.



Отмечается, что с момента открытия «единого окна» на портале Госуслуг в России было обработано 19 млн обращений граждан.