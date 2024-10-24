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Вчера, 15:05

Спрос на журналистов в Свердловской области за год сократился на 0,7%

По итогам 2024 года число открытых в Свердловской области вакансий в Свердловской области сократилось на 0,7% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщают аналитики портала hh.ru.

Всего за 2024 год в РФ было открыто 4 тыс. вакансий для журналистов и корреспондентов. По сравнению с 2023 годом эта цифра не изменилась.

Наибольшее количество вакансий (30% от всех открытых) пришлось на Москву. Второе место занимает Санкт-Петербург (6,1%), третье — Краснодарский край (3,7%), четвертое — Республика Татарстан (3,6%). Замыкает пятерку лидеров Свердловская область (3,4%).

Что касается предлагаемых зарплат, то, по данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», их диапазон в 2024 году в целом по стране составил от 40 230 руб. до 80 460 руб. (в 2023 году — от 34 483 руб. до 68 966 руб.). На Среднем Урале предлагаемая заработная плата журналиста варьируется от 45 997 руб. до 73 276 руб. (в 2023 году — от 34 483 руб. до 68 966 руб.).
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