Спрос на журналистов в Свердловской области за год сократился на 0,7%

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. По итогам 2024 года число открытых в Свердловской области вакансий в Свердловской ...24.10.2024 Количество вахтовых вакансий в Свердловской области в III квартале выросло на 27%
Количество вакансий на работу вахтовым методом в Свердловской области в III квартале 2024 года выросло на 27% по ...24.10.2024 Количество вахтовых вакансий в Свердловской области в III квартале выросло на 27%
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2024. Количество вакансий на работу вахтовым методом в Свердловской области в III квартале ...15.04.2024 В Свердловской области за I квартал 2024 года число инклюзивных вакансий стало больше на 43%
УрБК. Екатеринбург, 15.04.2024. В 2023 году в Свердловской области количество вакансий, доступных людям с ...19.03.2024 В Свердловской области в 2023 году зарплаты «синих воротничков» выросли на 23%
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В 2023 году средняя медианная зарплата, предлагаемая специалистам рабочих профессий, ...