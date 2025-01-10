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10.01.2025

Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%

Свердловская область по итогам 2024 года перечислила в консолидированный бюджет РФ 821,8 млрд руб., что на 9,1% (68,5 млрд руб.) больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.

В федеральный бюджет поступило 349,2 млрд руб., что на 8,9% (28,5 млрд руб.) больше, чем за январь-декабрь 2023 года.

В консолидированный бюджет Свердловской области собрано 472,6 млрд руб. что на 9,2% (40 млрд руб.) больше, чем поступления за аналогичный период предыдущего года.
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