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10.01.2025

Просроченная задолженность по кредитным картам в РФ приблизилась к 500 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.01.2025. К началу декабря объем просроченной задолженности по кредитным картам в России достиг 491 млрд руб., что стало максимальным значением за последние годы.

За ноябрь данный показатель увеличился на 2,3%, сообщило РИА «Новости» в «Скоринг бюро».

Число кредитных карт с просрочкой более 90 дней выросло до 7,65 млн единиц, тогда как месяцем ранее их было 7,5 млн штук.
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