Просроченная задолженность по кредитным картам в РФ приблизилась к 500 млрд рублей

УрБК, Москва, 23.06.2023. Объем проблемной задолженности по кредитным картам в России в мае обновил исторический ...30.11.2021 По итогам октября 2021 года на руках у россиян находится 44,3 млн кредиток
В кошельках у жителей России находится 44,3 млн кредитных карт. Это рекордные показатели за всю историю, сообщает РИА ...16.06.2020 Просроченная задолженность по кредитным картам в РФ с начала года выросла на 11%
УрБК, Москва, 16.06.2020. Объем просроченной задолженности по кредитным картам в России в январе-мае 2020 года вырос на ...09.09.2019 Просроченная задолженность по кредитным картам в РФ за год увеличилась на 50%
Среднее значение просроченной задолженности по кредитным картам за семь месяцев 2019 года возросло на 50% по сравнению ...09.09.2019 Просроченная задолженность по кредитным картам в РФ за год увеличилась на 50%
УрБК, Москва, 09.09.2019. Среднее значение просроченной задолженности по кредитным картам за семь месяцев 2019 года ...