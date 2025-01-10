Просроченная задолженность по кредитным картам в РФ приблизилась к 500 млрд рублей

УрБК, Москва, 23.06.2023. Объем проблемной задолженности по кредитным картам в России в мае обновил исторический ...

Объем проблемной задолженности по кредитным картам в РФ обновил исторический максимум

В кошельках у жителей России находится 44,3 млн кредитных карт. Это рекордные показатели за всю историю, сообщает РИА ...

По итогам октября 2021 года на руках у россиян находится 44,3 млн кредиток

Просроченная задолженность по кредитным картам в РФ с начала года выросла на 11%

УрБК, Москва, 16.06.2020. Объем просроченной задолженности по кредитным картам в России в январе-мае 2020 года вырос на ...