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10.01.2025

Европейский авиарегулятор рекомендовал ограничить полеты над Екатеринбургом

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало ограничить полеты над Екатеринбургом и другими крупными российскими городами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт организации.

Рекомендации направлены авиаперевозчикам, входящим в EASA или осуществляющим полеты в страны Европейского союза. Ограничение охватывает все рейсы, проходящие в воздушном пространстве РФ, расположенном к западу от 60-го меридиана восточной долготы. Помимо уральской столицы, это касается Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Самары.

Данные рекомендации актуальны для авиаперевозчиков, которые не входят в ЕС и продолжают совершать полеты в Россию и над ее территорией. В настоящее время авиакомпании из Европейского Союза не выполняют рейсов в РФ и не осуществляют полетов над ее территорией.

Основной причиной выпуска рекомендаций является риск, связанный с проведением боевых действий. Срок действия ограничений установлен до 31 июля, после чего Европейская авиационная ассоциация может пересмотреть свое решение.
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