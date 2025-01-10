Европейский авиарегулятор рекомендовал ограничить полеты над Екатеринбургом

УрБК, Москва, 09.09.2020. Российские и иностранные авиакомпании могут начать регулярные полеты в Египет, ОАЭ и на ...14.03.2019 Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве РФ
Росавиация запретила все полеты самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве России до особого указания, пишет ...23.07.2014 Авиаперевозчики РФ возобновили полеты в Тель-Авив
Российские авиакомпании возобновили полеты в израильский Тель-Авив. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник ...18.07.2014 Американским и китайским авиакомпаниям запретили летать над юго-востоком Украины
Власти США и Китая запретили национальным авиакомпаниям совершать рейсы над территорией юго-восточной части Украины, ...11.11.2009 Министерство транспорта РФ может ограничить полеты самолетов компании Austrian Airlines по маршруту Вена — Екатеринбург
УрБК, Москва, 11.11.2009. Министерство транспорта РФ может ограничить полеты в Россию австрийской компании Austrian ...