УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:05

«Уральские авиалинии» снизили стоимость субсидируемых билетов из Екатеринбурга в Калининград

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2024. «Уральские авиалинии» снизили стоимость субсидируемых билетов по маршруту Екатеринбург — Калининград — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Цена авиабилета составит от 6 тыс. руб. в одну сторону для имеющих право на субсидию взрослых. Для детей от 2 до 12 лет — 4 тыс. 500 руб. Период продаж — по 28 февраля, период вылетов — с 8 января по 28 февраля 2025 года.

Акция предназначена для калининградцев, студентов местных ВУЗов, молодежи до 23 лет, пенсионеров, многодетных семей и инвалидов с сопровождающими.

Авиакомпания отмечает, что рейсы также имеют удобные стыковки в/из Хабаровска, Благовещенска, Иркутска, Читы, Красноярска, Владивостока.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.03.2020 «Уральские авиалинии» снизили цены на полеты из Сибири и Дальнего Востока в Москву

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цены на полеты из Сибири и Дальнего Востока ...

04.03.2020 «Уральские авиалинии» снизили субсидированные тарифы на полеты по маршруту Екатеринбург — Калининград

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила субсидированные тарифы на полеты в ...

09.08.2019 Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит осеннюю распродажу билетов

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. С 8 по 18 августа 2019 года авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит распродажу ...

19.06.2019 «Уральские авиалинии» снизили стоимость билетов по субсидированным тарифам

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» информирует о снижении стоимости субсидированных ...

27.11.2018 «Уральские авиалинии» запустили спецпредложение на перелеты по маршруту Москва — Калининград — Москва

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила стоимость авиабилетов по маршруту Москва — ...

Популярные новости
18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га02.12.2024Марина Рябова: Часть граждан по-прежнему платят налоги в самый последний момент04.12.2024Андрей Корюков: Екатеринбург увеличит расходы на городской транспорт05.12.2024Дарья Комарова: Фотография — безусловный агент влияния12.12.2024Соцфонд: Пенсия работающих пенсионеров с января 2025 года вырастет на 7,3%
Архив новостей
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1