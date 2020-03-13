«Уральские авиалинии» снизили стоимость субсидируемых билетов из Екатеринбурга в Калининград

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цены на полеты из Сибири и Дальнего Востока ...04.03.2020 «Уральские авиалинии» снизили субсидированные тарифы на полеты по маршруту Екатеринбург — Калининград
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила субсидированные тарифы на полеты в ...09.08.2019 Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит осеннюю распродажу билетов
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. С 8 по 18 августа 2019 года авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит распродажу ...19.06.2019 «Уральские авиалинии» снизили стоимость билетов по субсидированным тарифам
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» информирует о снижении стоимости субсидированных ...27.11.2018 «Уральские авиалинии» запустили спецпредложение на перелеты по маршруту Москва — Калининград — Москва
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила стоимость авиабилетов по маршруту Москва — ...