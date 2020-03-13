«Уральские авиалинии» снизили стоимость субсидируемых билетов из Екатеринбурга в Калининград

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2024. «Уральские авиалинии» снизили стоимость субсидируемых билетов по маршруту Екатеринбург — Калининград — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.



Цена авиабилета составит от 6 тыс. руб. в одну сторону для имеющих право на субсидию взрослых. Для детей от 2 до 12 лет — 4 тыс. 500 руб. Период продаж — по 28 февраля, период вылетов — с 8 января по 28 февраля 2025 года.



Акция предназначена для калининградцев, студентов местных ВУЗов, молодежи до 23 лет, пенсионеров, многодетных семей и инвалидов с сопровождающими.



Авиакомпания отмечает, что рейсы также имеют удобные стыковки в/из Хабаровска, Благовещенска, Иркутска, Читы, Красноярска, Владивостока.