Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург

Авиакомпания Hainan Airlines приостановила полеты из Екатеринбурга до 27 марта

Авиакомпания «ВИМ-АВИА» приостановила полеты из Екатеринбурга в Москву

Авиакомпания «Авианова» до сих пор не завершила расчеты с покупателями билетов

УрБК, Москва, 11.03.2012. Авиакомпания «Авианова», прекратившая полеты в ночь на 10 октября 2011 года, по состоянию на ...