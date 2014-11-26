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Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2024. Qazaq Air приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург из соображений безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

«Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию», — говорится в сообщении.

Приостановка продлится до 27 января 2025 года. Рейсы в Омск и Новосибирск продолжатся.

Пассажирам отмененного рейса будет произведен возврат стоимости билетов и предложено бесплатное перебронирование на альтернативные маршруты.
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