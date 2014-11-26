Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2014. Китайская авиакомпания Hainan Airlines приостановила выполнение рейса Пекин — ...14.02.2014 Авиакомпания «ВИМ-АВИА» приостановила полеты из Екатеринбурга в Москву
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2014. Авиаперевозчик «ВИМ-АВИА» решил временно прекратить полеты по маршруту Екатеринбург — ...11.03.2012 Авиакомпания «Авианова» до сих пор не завершила расчеты с покупателями билетов
УрБК, Москва, 11.03.2012. Авиакомпания «Авианова», прекратившая полеты в ночь на 10 октября 2011 года, по состоянию на ...06.10.2011 Компания «Авианова» прекращает полеты из аэропорта Кольцово с 2:01 10 октября
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2011. С 10 октября авиакомпания «Авианова» прекращает полеты в Кольцово. Об этом сообщает ...20.04.2011 Авиакомпания SkyExpress приостановила выполнение рейсов из Тюмени
УрБК, Москва, 20.04.2011 Авиакомпания SkyExpress с 18 апреля 2011 года приостановила выполнение рейсов из Тюмени. ...