Администрация Екатеринбурга за год рассмотрела более 3,6 тыс. обращений по качеству содержания городских дворов

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2022. Председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара ...21.04.2015 В Екатеринбурге почти 7 тыс. придомовых территорий очищено от мусора после зимы
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2015. На территории Екатеринбурга уже почти 7 тыс. придомовых территорий очищено от мусора ...14.04.2015 В Екатеринбурге выявлено более 100 нарушений требований к состоянию стройплощадок
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2015. Органы государственного, жилищного и строительного надзора Свердловской области в ходе ...28.05.2014 Администрация Екатеринбурга начала проверку содержания городских дворов
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2014. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального ...16.04.2013 В Екатеринбурге выявлены строительные компании, не соблюдающие правила содержания стройплощадок
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2013. В период весенней распутицы администрация Екатеринбурга усилила контроль за правилами ...