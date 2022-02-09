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Администрация Екатеринбурга за год рассмотрела более 3,6 тыс. обращений по качеству содержания городских дворов

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Власти Екатеринбурга за год рассмотрели 3 668 обращений по качеству содержания городских дворов. Об этом рассказали в управлении ЖКХ администрации города, сообщает департамент информполитики муниципалитета.

После поступления обращения было проведено 3 422 осмотра объектов, 161 выезд для обследования, 12 рейдов по соблюдению требований и 75 профилактических визитов.

По результатам проведенных проверок было выписано 243 предостережения и отправлено 1 462 письма с требованием устранения нарушений.

Жалобы на качество содержания придомовых территорий, ремонт подъездов, уборку, вывоз мусора и другие услуги, оказываемые управляющими компаниями граждане, можно подать через ГИС ЖКХ, Госуслуги.Дом или «Электронную приемную».
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