Екатеринбургские архитекторы представили проекты пешеходного моста у ЦПКиО

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УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» приступили к монтажу пролетов нового ...

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УрБК, Екатеринбург, 20.10.2020. Архитектурное бюро «Гордеев — Демидов» разработало проект моста, соединяющего ...

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УрБК, Екатеринбург, 07.03.2013. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на организацию проектирования соединения ...