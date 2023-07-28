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Екатеринбургские архитекторы представили проекты пешеходного моста у ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. В Екатеринбурге архитекторы проектного бюро R1 презентовали проекты пешеходного моста через улицу Машинную, который соединит парк Маяковского, Clever Park, «Парковый квартал» и бизнес-центр HighLine. Об этом пишет «Коммерсант».

«Сегодня данная локация дружественна для транспорта, но не для пешеходов. Поэтому еще семь лет назад у нас возникла идея связать остановки общественного транспорта у парка Маяковского и на улице Белинского единым линейным пешеходным парком. Использовать это место как пример альтернативного рекреационного пространства в городе, чтобы люди гуляли и испытывали положительные эмоции», — рассказал основатель группы компаний R1 Дмитрий Реутт, отметив, что строительство моста будут финансировать сама компания и частные инвесторы.

В конкурсное жюри вошли главный архитектор Екатеринбурга Руслан Габдрахманов, глава компании Prinzip Геннадий Черных, архитекторы Никита Демидов и Евгений Волков. Первая команда презентовала конкурсной комиссии два проекта — арочный мост с «красной лентой» и проект путепровода с природными материалами и озеленением. Архитекторы из второй команды представили проект извилистого моста. По словам архитекторов, их вдохновил образ ветви с акцентом на комфорт. Третья команда спроектировала простую и экономичную конструктивную основу моста.

По мнению конкурсной комиссии, среди представленных проектов победили разработки второй и третьей команд, однако им рекомендовано внести доработки. Окончательный вариант проекта пешеходного моста намерены утвердить в 2025 году.
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