Екатеринбургские архитекторы представили проекты пешеходного моста у ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» вышли на завершающий этап строительства ...07.06.2023 В Екатеринбурге специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к монтажу пролетов нового пешеходного моста на Уктусе
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» приступили к монтажу пролетов нового ...20.10.2020 АБ «Гордеев — Демидов» предложило проект моста между набережной Шарташа и улицей Первомайской в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2020. Архитектурное бюро «Гордеев — Демидов» разработало проект моста, соединяющего ...03.12.2019 Андрей Молоков: В Екатеринбурге планируется строительство пешеходного моста по улице Народной Воли
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. В ходе благоустройства набережной Исети запланировано строительство пешеходного моста ...07.03.2013 В Екатеринбурге началась подготовка к строительству моста в Верх-Исетском районе
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2013. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на организацию проектирования соединения ...