Банк России разработает платформу для блокировки дроперов

На вопросы УрБК ответил директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский ...28.03.2022 ЦБ предложили отложить запуск «антиотмывочной» платформы «Знай своего клиента»
УрБК, Москва, 28.03.2022. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму проект закона, который нацелен ...22.03.2022 ЦБ объявил о начале подключения банков к «антиотмывочной» платформе «Знай своего клиента»
Банк России объявил о начале подключения банков к информационной платформе «Знай своего клиента», говорится в сообщении ...22.03.2022 ЦБ объявил о начале подключения банков к «антиотмывочной» платформе «Знай своего клиента»
УрБК, Москва, 22.03.2022. Банк России объявил о начале подключения банков к информационной платформе «Знай своего ...21.11.2019 ЦБ запретил 13 российским банкам привлекать вклады физлиц
УрБК, Москва, 21.11.2019. В настоящее время в отношении 13 российских банков действуют ограничения на привлечение ...