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Сегодня, 10:04

Банк России разработает платформу для блокировки дроперов

УрБК, Москва, 25.12.2024. Банк России разработает платформу для централизованной передачи информации о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации. Это поможет блокировать активность клиентов-дропов. Об этом рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, пишет РБК.

По его словам, ЦБ уже контролирует транзакции физлиц в отдельных кредитных организациях, но доводить информацию о выявленных дропах регулятор может только до банка, клиентами которого они являются.

«Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций», — пояснил Б. Шабля.

Он также отметил, что новая система не будет «калькой» уже существующей платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) Банка России, которая помогает отслеживать сомнительные операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Добавим, речь идет о клиентах-дропах — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса и других незаконных операций.
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